PVDA kop van Jut in de Kamer nadat het NAVO met de vinger wijst na Russische inval Oekraïne

De extreemlinkse PVDA-fractie keurt de Russische inval in Oekraïne af, maar wijst ook de Verenigde Staten en de NAVO met de vinger. “Walgelijk”, vond premier Alexander De Croo. “Poetin heeft bondgenoten in dit parlement.”

In de plenaire vergadering van de Kamer wordt donderdagmiddag gedebatteerd over de Russische inval in Oekraïne. PVDA-Kamerlid Nabil Boukili veroordeelde de militaire interventie. Die “is in strijd met het internationaal recht en schendt het handvest van de Verenigde naties”, zei hij.

Maar Boukili wees daarna ook op de rol van de Verenigde Staten en de NAVO in de crisis. De VS hebben zich de afgelopen decennia teruggetrokken uit verschillende internationale verdragen, zei hij, en “de geleidelijke parallelle installatie van raketafweersystemen door de NAVO in Europa, van Roemenië tot Polen, heeft tot doel het tijdens de Koude Oorlog opgebouwde veiligheidsevenwicht te doorbreken”.

“Poetin bondgenoten”

Boukili kreeg meteen de hele Kamer over zich heen. Ook de aanwezige regeringsleden reageerden. “Walgelijk”, zei premier Alexander De Croo. “We kunnen stellen dat Poetin bondgenoten heeft in dit parlement. Op een moment als dit, vind ik dat extreem ongepast. De NAVO is nooit een bedreiging geweest.” Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès verweet Boukili mee te heulen met Russische propaganda. “Dat zal uw partij misschien leuk vinden, maar ik schaam mij in uw plaats.”

PS-Kamerlid Christophe Lacroix sprak van “een schandaal”, Wouter De Vriendt (Groen) noemde de PVDA “voor geen haar te vertrouwen als het om internationale politiek gaat”. Vooruit-parlementslid Vicky Reynaert benadrukte dat de socialisten “de kant kiezen van het volk dat nu vecht voor zijn leven, de enige kant die ertoe doet”.

Boukili benadrukte dat hij “geen enkele sympathie” heeft voor Poetin, “zijn chauvinistische visie, of zijn oligarchisch systeem”. “Maar we moeten een vredesoplossing vinden voor de huidige sitautie. De imperialistische NAVO-aanpak heeft niet geholpen in Irak, Lybië en Syrië en zal nu ook niet werken. Er moet een politieke dialoog zijn.”