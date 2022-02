Rusland heeft controle over de kerncentrale Tsjernobyl verworven

“Na hevige gevechten zijn we de controle over de Tsjernobyl-locatie kwijtgeraakt,” zegt Michailo Podoliak, een adviseur van de president. Kiev had eerder al gemeld dat er gevochten werd in de omgeving van de plaats waar het kernafval was opgeslagen.

“Dit vormt een van de ernstigste bedreigingen voor het Europa van vandaag”, zegt Podoliak. Het is volgens hem onduidelijk in welke staat de centrale zich nu bevindt.

Ook de Oekraïense premier Deniss Sjmihal meldt dat de faciliteiten van de kerncentrale “onder de controle van gewapende Russische troepen staat”. Een bevestiging van Russische zijde is er voorlopig niet.

De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt op slechts 70 kilometer van de afgebakende zone rond de centrale, waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond, en op iets meer dan 80 kilometer van de grens met Wit-Rusland.