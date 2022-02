Dieven slaan in één nacht ruiten van veertien auto’s stuk: daders waren op zoek naar geld

In de nacht van woensdag op donderdag lieten dieven een spoor van vernieling na in hun zoektocht naar geld. Ze sloegen toe op een traject tussen Romershoven en Rijkhoven. “De eerste meldingen kregen we donderdagochtend binnen. De daders waren in ’s nachts actief geweest in de Bergstraat en de Stationsstraat in Hoeselt en in de Reekstraat in Bilzen. In eerste instantie werden er in de vroege ochtend zeven voertuigen opgemerkt waarvan de dieven de ruiten hadden ingeslagen. In de namiddag was dat aantal al opgelopen tot veertien”, zegt korpschef Dirk Claes van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Portefeuille

De dieven werkten telkens volgens hetzelfde scenario. Ze verbrijzelden een ruit en doorzochten dan de auto. “In veel gevallen namen ze niks mee. Daaruit kunnen we afleiden dat de daders enkel interesse hadden in geld. Bij een aantal auto’s vonden ze een tas of portefeuille, die ze dan meenamen. Om de ruiten in te slaan gebruikten ze wellicht een klein puntig hamertje. Eenmaal de deur open, was het voor dieven zaaks om snel de auto te doorzoeken.”

Veel waardevolle spullen troffen de daders niet aan. “Het is wel uitzonderlijk dat er zoveel auto’s zijn opengebroken. Meestal zijn er dat in de politiezone een tiental op een heel jaar, nu dus veertien in één nacht. We zetten alle middelen in om de dader of daders op te sporen. Zo zullen de beelden van de ANPR-camera’s worden geanalyseerd”, aldus de korpschef. Voorlopig ontbreekt elk spoor van de daders. (joge)