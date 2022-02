Russische Chelsea-eigenaar Roman Abramovich “verbannen uit Verenigd Koninkrijk”

De Russische eigenaar van Chelsea, Roman Abramovich, zou volgens de Britse tabloid The Sun niet meer welkom zijn in het Verenigd Koninkrijk, nu blijkt dat hij zeer goede banden onderhoudt met het Kremlin.

Volgens de tabloid is de man al maanden niet meer gezien in het huis van zijn voetbalploeg in het zuidwesten van Londen. Hij zou zijn aanvraag voor een visum - dat zeer rijke mensen toelaat om te investeren in Groot-Brittannië - ook hebben ingetrokken. Naar verluidt zouden immigratiefunctionarissen instructies gekregen hebben om het voor Abramovich - die een herenhuis van 125 miljoen pond bezit in de buurt van Kensington Palace - onmogelijk te maken zich ook in het Verenigd Koninkrijk te vestigen. Zijn zaak zou behandeld worden door de ‘speciale dienst’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Abramovich werd dinsdag door parlementsleden genoemd als een van de 35 oligarchen die door de Russische oppositieleider Alexej Navalny geïdentificeerd werden als ‘goede vrienden’ van Poetin. Beweringen die de man ontkent. Hij zegt ook niets te hebben gedaan waardoor hij gesanctioneerd zou moeten zijn. Donderdag nog kondigde de Britse premier Boris Johnson aan Rusland economische en politieke sancties op te leggen na de inval van Oekraïne.