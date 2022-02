Trainen met een plan: hier houd je best rekening mee als je start als fietser

We nemen je tien weken mee in een trainingsplan. We bouwen daarmee een beter sportlichaam en stomen je klaar voor een tocht van 75 km, 125 km of 150 km. Zowel voor beginners als voor gevorderden en echte experten. Zowel voor recreanten die de toch gewoon willen uitrijden, als hardrijders. Waarom een plan van tien weken? Waarom een schema met de beruchte trainingszones?