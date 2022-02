Diepenbeek

Het buikgevoel bestaat: van vlinders in je buik tot een knoop in je maag. Het buikbrein of enterische zenuwstelsel in onze darmen geeft stilaan meer geheimen prijs. Zo willen professoren Veerle Melotte (45) uit Bree en Werend Boesmans (39) uit Hasselt nagaan welke rol dit buikbrein speelt bij dikkedarmkanker.