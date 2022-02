Brandstofprijzen stijgen door Oekraïneconflict, maar dreigt er ook een tekort?

“Er is geen probleem van bevoorrading”, aldus De Wulf. “De Russische olievoorraden vertegenwoordigen 30 procent van onze totale consumptie, maar slechts 0,2 procent van de wereldwijde vraag”, die zo’n 90 à 95 miljoen vaten per dag bedraagt. Rusland exporteert dagelijks ongeveer 10 miljoen vaten ruwe olie, waarvan er bijna 180.000 in België terechtkomen. “We beschikken over voldoende flexibiliteit om elders olie aan te kopen, want we worden bevoorraad via schepen in de havens van Antwerpen en Rotterdam”. De Wulf wijst erop dat Duitsland daarentegen zijn olie rechtstreeks via pijpleidingen vanuit Rusland krijgt en dus nog meer afhankelijk is.

Daarnaast beschikt ons land ook over strategische voorraden. “Maar ik zie ons die niet gebruiken; dat is het laatste vangnet. Er zijn genoeg bronnen om aan de vraag te voldoen.”

Stijging met vertraging

De Belg dreigt het conflict dan weer wel te voelen in zijn portemonnee. Energia verwacht dat de brandstofprijzen nog meer gaan stijgen. “Geopolitieke evenementen zoals het conflict in Oekraïne zorgen voor onzekerheid en dat kan aanleiding geven tot speculatie.” De sectorfederatie wijst er wel op dat de prijsstijging op de markten niet meteen doorgerekend wordt in de eindprijs voor de consument. “Er is altijd wat vertraging, want de prijzen worden vastgelegd op basis van gemiddelden over een bepaalde periode”, aldus De Wulf.