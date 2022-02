Drie landen weigeren in Rusland play-offs voor WK te spelen, oproep tot schorsing van Russische voetbalploeg

“De ondertekenaars van deze oproep overwegen om niet naar Rusland af te reizen en daar voetbalwedstrijden te spelen”, zo luidde de boodschap in de brief die de Poolse bond donderdag publiceerde op zijn Twitteraccount en geadresseerd is aan Fatma Samoura, secretaris-generaal bij de FIFA. De “militaire escalatie” tussen Rusland en Oekraïne heeft namelijk ernstige gevolgen voor de veiligheid van teams en toezichthouders.

In de Europese play-offs voor de WK-eindronde in Qatar van eind dit jaar (21 november - 18 december) worden eind maart drie tickets uitgereikt. In de halve finales van die play-offs kijken Polen en Rusland elkaar op 24 maart in de ogen. Als de Russen de finale zouden halen, is Zweden of Tsjechië op 29 maart hun tegenstander in de tweede en laatste play-offronde. Oekraïne speelt op 24 maart in Schotland zijn halve finale.

De drie bonden riepen de FIFA en de UEFA op om “onmiddellijk te reageren” en alternatieven voor te stellen voor de matchen op Russische bodem. De FIFA-raad komt deze donderdag nog bijeen en op vrijdag zal het uitvoerend comité van de UEFA de gevolgen bespreken van de Russische invasie in Oekraïne.

© REUTERS

Oekraïense voetbalbond roept FIFA en UEFA op Rusland te schorsen

De Oekraïense voetbalbond (UAF) heeft de FIFA en de UEFA opgeroepen Rusland te schorsen. Oekraïne wil dat de nationale teams en clubs uit Rusland worden uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden en toernooien. Oekraïne roept de UEFA tevens op een andere locatie te zoeken voor de finale van de Champions League en de wedstrijd om de Europese Supercup in 2023, die nu zijn toegewezen aan respectievelijk Sint-Petersburg en Kazan.

Russische militairen vielen in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne binnen. Op heel wat plekken in het land wordt gevochten. Alle sportcompetities in het Oost-Europese land zijn voorlopig stilgelegd, waaronder ook de nationale voetbalcompetitie.

Het bestuur van de UEFA komt vrijdagochtend bijeen voor een spoedzitting. Dan wordt onder meer gesproken over de finale van de Champions League, op 28 mei in Sint-Petersburg. Volgens heel wat Engelse media gaat de UEFA de finale weghalen uit Rusland.

© AFP

Basketclub Barcelona reist niet naar Rusland voor EuroLeague-duels

Basketbalclub FC Barcelona heeft donderdag aangekondigd dat het voorlopig besloten heeft niet naar Sint-Petersburg af te reizen om daar te spelen in de EuroLeague, na de Russische inval in Oekraïne. Dat heeft Barcelona, ondanks “garanties” van de organisatoren van de wedstrijd dat alles probleemloos zou verlopen, gemeld.

Het Catalaanse team deelde in een verklaring mee dat “verschillende vergaderingen met de betrokken partijen zijn gepland”. “De komende uren” moet duidelijk worden hoe het verder moet en of Barça later alsnog naar Rusland vertrekt. Barcelona zou normaal donderdag opstijgen naar Rusland om vrijdag in Sint-Petersburg te spelen en zondag in Moskou tegen CSKA. De Spanjaarden hadden vooraf van de EuroLeague-organisatie te horen gekregen dat deze wedstrijden “moesten” gespeeld worden.

De EuroLeague-organisatie heeft vrijdag een bijeenkomst gepland om “de gang van zaken te analyseren en de nodige maatregelen te nemen” na de Russische inval in Oekraïne. Voorlopig wil de EuroLeague de wedstrijden blijven spelen zoals gepland “tenzij er een risico is voor de veiligheid van de teams” of een “regeringsbesluit komt dat het normale verloop van de wedstrijden verhindert”.