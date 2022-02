Starten met fietsen? Dan begin je het best bij het begin: kies de juiste fiets

We beginnen bij het begin en dat is meteen een moeilijke: hoe kies ik de juiste racefiets? Daarvoor hou je best rekening met drie gulden regels: bepaal vooraf je budget, vergelijk verschillende modellen en: meten is weten.

Een fiets kopen is zoals een kostuum of jurk kiezen. Je vindt het mooi of niet en beslist of je het gevraagde bedrag wilt ophoesten of niet. Zodra je dat hebt uitgemaakt, vraag je aan de verkoper of ze jouw maat nog hebben. Net zoals in de kledingindustrie kunnen nog wel wat retouches gedaan worden. Maar van een maatje 36 maak je geen maat 42, of omgekeerd.

Zowat alle fietsmerken hebben vandaag op het internet maattabellen. De ene fabrikant hanteert daarbij indicatoren als XS, S, M, L, enzovoort, wat we allemaal kennen. Maar de fietsindustrie is nog voor een groot stuk gebaseerd op een andere maatvoering met cijfers. Daarin zitten maten 54 tot 58 in de meest populaire range. Dat cijfer wijst op de hoogte van de zitbuis, de buis van de trapas naar de horizontale as van de fiets.

Meet je binnenbeen

Op het internet vind je bij heel wat merken tools waarbij je met het invoeren van je lengte een indicatie krijgt over de juiste grootte van je racefiets. Maar er is nog altijd een andere oude truc, gebruik die als lakmoesproef of controle: ga op blote voeten tegen de muur staan, voeten 15 tot 20 cm uit mekaar. Plaats tussen je benen een boek tegen de muur. Druk het boek goed aan tegen je kruis. Laat een potloodlijntje zetten op de plek waar de rug van het boek de muur raakt. En meet daarna vanop de grond tot aan de potloodstreep. Die lengte vermenigvuldig je nadien met het cijfer 0,68 (sommigen zeggen 0,66). Het resultaat geeft een cijfer dat best wel eens jouw fietsmaat zou kunnen zijn. Zo weet je meteen dat een fietshandelaar, of onlineshop je geen maat 58 moet aanbieden, als je een maat 52 hebt. Een te grote of te kleine fiets komt nooit goed.

Onze Bicycle Guy, Guy Fransen, meet het binnenbeen van Jolien D’hoore. — © Inge Kinnet

Nogmaals, die maat is een uitgangspunt. Je zult in de winkel moeten passen. De fietsindustrie kampt momenteel – door productieproblemen en de zeer grote vraag naar fietsen – met een enorme achterstand in productie en leveringen. Laat dat geen argument zijn om je toch snel dat maatje groter te laten aanpraten.

Onderdelen

De vraag of de hype carbon zoveel beter is dan het goedkopere aluminium of zelfs de oude stalen fiets, is een vraag voor duizenden meningen in allerhande fora. Stel je liever de vraag: wat kost dat? Weet ook dat een superlicht carbonframe levensbelangrijk is voor een toprenner, waarbij elke gram telt, maar is dat ook zo voor jou? Maakt die 500 gram meer of minder voor jou uit en ben je bereid daarvoor ettelijke euro’s meer te betalen?

Liesbet Vangheluwe (32), lid van de Kopgroep: “Ik ben er klaar voor, en zelfs een beetje zenuwachtig. Ik heb rollen gekocht, en ook klikpedalen aangeschaft. Ik ben uitbater van een B&B en zal me dus wat moeten organiseren op de trainingen. ’t Mag nu voor mij echt beginnen.” — © Kris Van Exel

Hecht meer belang aan de onderdelen. Liever een fiets die een paar honderd gram meer weegt, maar een hogere categorie onderdelen heeft, dan omgekeerd. In die onderdelen is Shimano veruit marktleider. De Japanse fabrikant heeft verschillende reeksen, oplopend in kwaliteit (vooral duurzaamheid) en prijs. Met een Shimano Sora en Tiagra doe je als beginner geen miskoop, maar als je een Shimano 105 kunt krijgen voor een aantrekkelijke som: niet aarzelen, want echt wel goed. Duurder, maar algemeen als de beste beschouwd qua prijs/kwaliteit: de Shimano Ultegra. Kijk bij de aankoop wel na of je fiets niet te veel een mix van onderdelen is. Fabrikanten durven wel eens een mikmak van onderdelen te plaatsen om de prijs te drukken.

Onderschat ook het belang van je wielen niet. Kenners zeggen wel eens: liever een iets minder frame met superwielen dan omgekeerd. Zij doen je bollen. En met name de kwaliteit van de assen is belangrijk, want die draaien altijd rond en zien af. Moeten het carbonwielen zijn? Zeker en vast niet. Er zijn heel veel, heel goede aluminiumwielen, en qua comfort op een kassei: aluminium zal zeker niet verliezen van de veel duurdere carbonbroer.

© Inge Kinnet

De prijs

De eeuwige vraag: hoeveel besteden? Stel je de vraag wat je gaat doen als je na een paar maanden vaststelt dat je toch niet zo graag fietst? Een prachtige racefiets van 3.000 euro doelloos in het hok, of tegen een veel mindere prijs moeten verkopen op een tweedehandssite? Doe als beginner niet te zot en blijf stevig onder de 2.000 euro, liever zelfs in de buurt van de 1.500 euro. Voldoende voor een hobby, de totaalprijs wordt nog hoger overigens door kleding. Heb je meer goesting in fietsen, kun je nog altijd na enkele jaren een nieuw en duurder model kopen. Zie je vrij snel het fietsen echt niet zitten en ga je toch liever padellen, dan kun je die fiets van 1.500 euro nog gebruiken voor korte toertochtjes, familie-uitstappen, en blijf je niet met die financiële kater achter.

DRIE TIPS

Van Jolien D’hoore en Thibau Nys

Kies voor klikpedalen

Er zijn drie soorten pedalen. Je kunt op je racefiets gewone pedalen zetten, zoals op een stadsfiets. Nadeel is dan wel dat je je trapbeweging niet optimaal kunt gebruiken. Je zult wel kunnen duwen, maar niet kunnen trekken met je benen. Dankzij het kliksysteem kan dat wel. Je voet zit vastgeklikt en je kan je been ook weer omhoogtrekken, wat meer snelheid betekent. Je kunt in de klikpedalen kiezen tussen twee soorten. In de eerste – populair in MTB, gravel, maar ook bij bikepackers – kun je fietsschoenen gebruiken met een normale loopzool. De plaatjes zijn ingewerkt. In de tweede kun je enkel inklikken met echte raceschoenen, voorzien van plaatjes buiten je fietszool en moeilijker om mee te stappen. Je kunt de weerstand van fietspedalen instellen, kies bij aanvang voor de lichtste inklik.

Kies schijfremmen

Velgremmen met de klassieke rubberen blokjes worden nog wel gebruikt en zijn zeker niet slecht. Maar de toekomst zit in de schijfremmen. Ze remmen veel accurater, zeker bij nat weer.

Kies iets bredere banden

Het tijdperk van de ultrasmalle bandjes is niet voorbij. Er worden nog bandjes met een breedte van 23 mm verkocht. Maar kies toch maar een breedte van 28 mm. Je boet er als recreant niet mee in op snelheid en hebt zoveel meer comfort.