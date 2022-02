Je spreekt de naam van Lindsay Lohan al jaren verkeerd uit

Lindsay Lohan (35) heeft haar intrede gemaakt op Tiktok. Ze brengt meteen de wereld wat wijsheid bij. We spreken haar naam blijkbaar al jaren verkeerd uit.

“Hey iedereen, het is Lindsay Lohan, en raad ‘ns. Ik zit nu ook op Tiktok!” kondigt ze haar komst op het sociale medium aan. Het filmpje dateert al van begin februari, maar is onlangs viraal gegaan.

Fans zijn verbaasd, want de Amerikaanse actrice spreekt haar familienaam uit als Low-en, niet als het veelvuldig aangenomen Low-han. “Je spreekt je naam verkeerd uit”, reageert iemand. “Wacht, Lindsay Lowen? Ik zei het heel mijn leven al verkeerd?” klinkt het vol ongeloof in een andere reactie. We beginnen maar beter te oefenen.