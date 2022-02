Topkunstenaar Rinus Van de Velde: “Ik smeer ook gewoon de boterhammen van mijn tweeling”

Voor zijn nieuwe tentoonstelling Inner Travels in Bozar, de grootste uit zijn carrière, neemt topkunstenaar Rinus Van de Velde (38) zijn publiek mee op zijn imaginaire reizen. Trips die zelfs Venus Williams kunnen bekoren. “Ik dagdroom een fictief leven bij elkaar, maar ik leef niet in een waan. ’s Avonds smeer ik ook gewoon de boterhammen van mijn tweeling.”