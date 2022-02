Belgische selectie voor Paralympische Winterspelen is rond: skiërs Le Bon en Mazi vertegenwoordigen België

Het BPC maakte eerder al bekend dat Le Bon en Mazi hun koffers voor Peking mochten pakken. Donderdag heeft het BPC de selectie van het tweetal officieel gemaakt. Net als in Pyeongchang vier jaar terug zullen dus twee Belgische skiërs ons land vertegenwoordigen op de pistes van de Winterspelen. Toen ging het om Eléonor Sana, die brons greep in de afdaling, en Jasper Balcaen.

Linda Le Bon (klasse B2, visuele beperking) werd geboren in Wilrijk maar woont in Oostenrijk. Ze zal aan de start komen van de vijf disciplines in het para-alpineskiën, met Ulla Gilot als voorskiester. Pierre Couquelet, aanvankelijk geselecteerd als gids/voorskiër van Le Bon, zal de reis naar Peking niet maken, meldt het BPC. Gilot is de dochter van Le Bon en eveneens skiester op topsportniveau.

Aarlenaar Rémi Mazi (klasse LW6/8-2, aangeboren afwijking aan de linkeronderarm) zal op zijn beurt deelnemen aan de technische proeven in het skiën - de slalom en de reuzenslalom - in de categorie staande mannen (men’s standing). Voordat Mazi zich in 2016 volledig op het skiën concentreerde, deed hij gedurende verschillende jaren aan para-atletiek

Delegatieleider Olek Kazimirowski kijkt uit naar de Winterspelen. “Zowel Rémi als Linda toonden de afgelopen maanden nog een mooie progressie. We verwachten dit dan ook bevestigd te zien in Peking en hopen dat beiden op hun best zullen zijn. Linda mikt in de snelheidsproeven (afdaling en Super-G) op een plaatsje tussen de besten in haar categorie, en wij steunen haar in deze ambitie. Remi wil verder bouwen op zijn resultaten van het afgelopen WK, zijn persoonlijke records breken en de grens van 160 punten bereiken.”

Programma van de Belgen in Peking :

04/03 : Openingsceremonie

05/03 : Afdaling mannen en vrouwen (Linda Le Bon en gids Ulla Gilot)

06/03 : Super-G mannen en vrouwen (Linda Le Bon en gids Ulla Gilot)

08/03 : Super combiné mannen en vrouwen (Linda Le Bon en gids Ulla Gilot)

10/03 : Reuzenslalom mannen (Rémi Mazi)

11/03 : Reuzenslalom vrouwen (Linda Le Bon en gids Ulla Gilot)

12/03 : Slalom mannen (Rémi Mazi)

13/03 : Slalom vrouwen (Linda Le Bon en gids Ulla Gilot) en sluitingsceremonie