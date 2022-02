Magnus Cort snelste in openingsrit Gran Camino, Alejandro Valverde (41) sprint naar derde plaats

Magnus Cort (EF Education-Easypost) is de eerste leider in de eerste editie van de Gran Camino (cat. 2.1). In de openingsrit was de 29-jarige Deen donderdag na 165 kilometer van O Porrino naar Vigo (Galicië) de snelste in een massasprint. De Italiaan Giovanni Lonardi werd tweede, de Spanjaard Alejandro Valverde derde.