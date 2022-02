Domper voor Club Brugge: geen Charles De Ketelaere tegen Antwerp na val op training

De Ketelaere werd meteen afgevoerd naar het nabij gelegen AZ Zeno, het ziekenhuis van Knokke-Heist. Daar stelde men schade aan de schouder vast. Niets alarmerend maar wel voldoende om de Rode Duivel dit weekend naar alle waarschijnlijkheid aan de kant te houden tegen Antwerp.

Een domper dus voor blauw-zwart, dat zich geen fout kan permitteren tegen de Great Old. Antwerp telt slechts één punt minder in het klassement. Club telt zelf 9 punten minder dan leider Union. De Ketelaere tekende dit seizoen al voor twaalf goals en zeven assists in de Jupiler Pro League.