In Isle of Skye in Schotland is een perfect bewaard gebleven fossiel ontdekt van een pterosauriër. Dankzij het fossiel ontdekten wetenschappers dat de vliegende reptielen tientallen miljoenen jaren eerder al erg groot waren. Het mooie exemplaar is 170 miljoen jaar oud en had een spanwijdte van 2,5 meter. Dat is ongeveer zo groot als de grootste vogels op aarde nu.