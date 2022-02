Gluren bij BV‘s. Evi Hanssen geniet van ijsbad, Saartje Vandendriessche vertoont divagedrag en Julie Vermeire showt nieuw kapsel

Me-time is ook bij de BV’s geen overbodige luxe, al vult de ene dat toch net iets anders in dan de andere. Waar dat Evi Hanssen koos voor een ijsbad, besloot Celine Van Ouytsel op adem te komen in de wellnes. Voorts showde Julie Vermeire jaar nieuwe kapsel en mocht Saartje Vandendriessche zich een ware diva wanen tijdens een fotoshoot.