Thibo Hawinkel is de enige niet-Borgerhoutenaar in de groep: “Ik respecteer hen en hun cultuur, zij accepteren mij.” — © Dick Demey

Als leider Borgerhout vrijdagavond Wellen bezoekt, zijn alle ogen gericht op Thibo Hawinkel. De 23-jarige aanvaller was in de heenronde nog in De Bloken aan de slag en is een jeugdproduct van titelconcurrent PIBO Hoeselt.