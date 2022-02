De brandweer Noord-Limburg is donderdag rond 14.30 uur uitgerukt naar de Stukstraat in Lindel. Daar was de wc van een woning in brand gevlogen, vermoedelijk door een kaars of een sigaret. Het toilet brandde uit, de rest van de woning liep veel rookschade en waterschade op en moet grondig gereinigd en verlucht worden. Er is geen sprake van kwaad opzet. siol