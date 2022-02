Sportwereld steunt Oekraïne na inval, Russische sponsors krijgen klappen: “Racen in een land dat in oorlog is? Beter van niet”

Bezus en Yaremchuk in hun tijd bij Gent. — © BELGA

De situatie in de Oekraïne is hoogst onveilig na de Russische inval van donderdagochtend. Op sociale media spreken heel wat topsporters hun steun uit voor het land.

Alle sportevenementen zijn gedurende een maand in Oekraïne opgeschort. Dat maakte het Oekraïense ministerie van Sport donderdag bekend nadat de noodtoestand in het land werd afgekondigd. Russische troepen vielen eerder op de dag het land binnen. De komende dertig dagen zal er geen enkele sportmanifestatie georganiseerd worden. Onder meer de nationale voetbal- en atletiekbonden gaven al aan al hun activiteiten op te schorten.

Intussen zal de Europese voetbalbond UEFA vrijdagvoormiddag om 10 uur een “buitengewone vergadering” van het Uitvoerend Comité houden naar aanleiding van de inval van Russische troepen donderdag in Oekraïne. “De situatie zal geëvalueerd worden en alle noodzakelijke beslissingen zullen genomen worden”, zo klinkt het in een korte mededeling. De organisatie van de Champions League-finale (28 mei) in Sint-Petersburg zal één van de hoofdpunten van de vergadering zijn.

© REUTERS

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft dan weer de inbreuk op de olympische wapenstilstand veroordeeld. Die olympische wapenstilstand begon zeven dagen voor de start van de Olympische Winterspelen (4-20 februari) en loopt tot zeven dagen na het einde van de Paralympische Winterspelen (4-13 maart). Het IOC gaf aan “diep bezorgd te zijn over de veiligheid van de olympische gemeenschap in Oekraïne”.

Er komen via sociale media heel wat steunbetuigingen binnen voor Oekraïne:

Er zijn ook gevolgen voor Russische sponsors:

