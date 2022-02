Paard dat tak in de rug kreeg herstelt erg goed

Tijdens de storm van vorige week boorde zich een dikke tak van 40 cm in de rug van een paard in Oud-Heverlee. Paardendokter Tom Mariën: “De tak boorde zich in zijn rug tot achter het schouderblad en drie werveluitsteeksels waren gebroken. De ruin had veel bloed verloren, want zijn eigenaars hadden niet dadelijk gezien dat hij zwaar gekwetst was. Nu herstelt het dier goed.”

Na de storm zagen de eigenaars van Jalil niet dadelijk dat Jalil er erg aan toe was omdat hij gewoon recht stond en hooi at. De plaatselijke dierenarts haalde het grote stuk hout uit de schoft en daarna werd het gewonde paard naar de paardenkliniek Equitom in Lummen overgebracht. Paardenchirurg Tom Mariën: “ Zondag werd de ruin geopereerd en tijdens de ingreep die twee uur duurde werden de beschadigde weefsels en losse stukken wervels verwijderd. Het was dus een zware operatie.”

“Aanvankelijk was zijn situatie kritiek en de kans bestond dat hij niet zou ontwaken. Gelukkig verliep alles goed en nu stelt Jalil het prima. Het is een weidepaard en hij staat dus niet graag in de stal om te revalideren. Er wordt dus regelmatig met het dier gewandeld. De schimmel beweegt en stapt goed, maar hij mist zijn vrienden en we horen hem dus dikwijls roepen. We hopen dat de wonde niet zal infecteren en volgen dus alles goed op. Normaal gezien zal hij nog 2 à 3 weken in onze paardenkliniek verblijven en dan zal de dierenarts van het paard in Vaalbeek Jalil verder moeten opvolgen”, verduidelijkt Tom Mariën.

(Kl)