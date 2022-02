Braziliaanse voetballers en families die vastzitten op hotel in Kiev slaan noodkreet: “Kom ons halen”

De Braziliaanse profvoetballers die in Oekraïne spelen hebben via sociale media een noodkreet verspreid. Ze maakten een filmpje waarin ze de Braziliaanse regering smeekten om hen te komen halen in Kiev, waar ze in een hotel verzamelden. De situatie in de Oekraïense hoofdstad is hoogst onveilig na de Russische inval van donderdagochtend.

Arthur Quezada, een Braziliaanse journalist, kreeg de opdracht om het filmpje te verspreiden. Hij postte het onder meer op Twitter. Junior Moraes, een 34-jarige aanvaller van Shakhtar Donetsk (vorige zomer nog tegenstander van KRC Genk in de voorrondes van de Champions League, nvdr), nam het woord. “De situatie is wanhopig. Ik vraag u om het filmpje te verspreiden zodat het bij de Braziliaanse overheid raakt”, vroeg Moraes aan de journalist.

“De grenzen zijn gesloten, banken zijn gesloten, er is geen brandstof, er zal een tekort aan voedsel zijn en er is geen geld”, ging Moraes verder. “We hebben verzameld en wachten op een plan om hier te vertrekken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook op zijn persoonlijk Instagram-profiel deed Moraes een oproep. “Vrienden en familie, de situatie is serieus. We zitten nu vast in Kiev en wachten op een oplossing om hier weg te raken. We zitten in een hotel. Bid voor ons.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In totaal zitten er twaalf Braziliaanse spelers in de kern van Shakhtar Donetsk. Eén van hen is David Neres, die vorig seizoen nog bij Ajax speelde. De andere Brazilianen: Dodo, Vitao, Marlon, Ismaily, Vinicius Tobias, Maycon, Marcos Antonio, Tete, Alan Patrick, Pedrinho en Fernando. In bovenstaande video is ook Vitinho, aanvaller van Dynamo Kiev, te zien.