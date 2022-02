Stijn Stijnen of Patrick Witters? Welke coach mag vrijdagavond vieren? — © DD/RL

THES-Patro. Dat is vrijdagavond (20.00u) dé match waar het dit weekend allemaal om draait in het Limburgse amateurvoetbal. Wie wint de derby - die met rechtstreekse beelden te volgen is op onze website www.hbvl.be - en kroont zich tot dé (amateur)club van Limburg? Wij stelden vier vragen aan voorzitter, coach, kapitein en fans. “Een derbyzege doet extra deugd.”