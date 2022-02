Watergroep wil minder drinkwater oppompen in Rukkelingen-Loon (maar buren blijven erg ongerust)

De Watergroep heeft een nieuwe aanvraag ingediend om jaarlijks nog 850.000 m³ aan grondwater op te pompen, nabij het dorp Rukkelingen-Loon in Heers. Maar in de buurt zijn scheuren in huizen te zien. Die zijn volgens de bewoners juist veroorzaakt door het oppompen van grondwater.

Verschillende inwoners van het dorp zijn daarom ongerust. En ook de gemeente Heers gaf eerder al een negatief advies. Vanavond zijn de inwoners opnieuw uitgenodigd voor een infovergadering. Daar zal de Watergroep haar nieuwe vergunningsaanvraag verder toelichten. Eerder was een vergunning aangevraagd om jaarlijks 900.000 m³ op te pompen. “Maar na advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beperkt De Watergroep het debiet verder naar 850.000 m³ per jaar,” belooft woordvoerster Kathleen De Schepper in een persbericht. “De Watergroep houdt bovendien haar engagement om uiterlijk tegen 2032 het opgepompte volume verder te verminderen tot 450.000 m³ per jaar.

Het oppompen van het water is volgens de Watergroep wel nog steeds noodzakelijk. Op die manier worden 16.000 inwoners van Gingelom, Heers, Sint-Truiden en Berloz immers van kraanwater voorzien. “De Watergroep besliste om het vergunde pompvolume te beperken, omdat bij extreme klimaatomstandigheden de achteruitgang van de grondwaterlaag dreigt. Naast het beperken van het pompvolume, zal De Watergroep bovendien extra sonderingen en peilbuizen plaatsen om de actuele grondwaterstanden nauwlettend te kunnen monitoren. De Watergroep heeft tenslotte een concreet maatregelenpakket uitgewerkt voor nabijgelegen natuurgebied van het Agentschap Natuur en Bos.”

De gemeente zelf gaf eerder dit jaar een negatief advies over de hele lijn voor de waterwinning nabij Rukkelingen-Loon. Er werden 143 bezwaren ingediend. “Als we alle feiten bekijken, als we alles nauwlettend opvolgen, als we de impact bekijken op de nabije natuur en verdorring van ons prachtig Hornebos, als we het risico bekijken van de aanwezige gasleiding dan is het negatief advies een zeer logisch gevolg,” liet de gemeente vorige maand nog weten. Ook andere grotere instanties gaven al negatief advies, of dienden zelf een bezwaar in. “Ik zie niet dadelijk veel verschil,” laat burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) weten over de nieuwe aanvraag. “Maar ik wacht deze avond af op bijkomende info.”

Buurtbewoners blijven intussen erg bevreesd. “De adviezen waarop de Watergroep zich op baseert gaan over de droogte van het natuurgebied Hornebos,” legt buurtbewoonster Erika Princen uit. “Daar houden ze nu kennelijk rekening mee. Dat bos is ook heel belangrijk, maar de nieuwe waterput die straks gebruikt wordt, ligt pal tegen de woningen aan. En daar is nu al schade te zien door scheuren in muren. Eigenlijk is deze aanvraag dus nog erger voor ons dan de vorige. De problemen met onze huizen zijn helemaal nog niet onderzocht. Wij blijven dus bijzonder ongerust.”