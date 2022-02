Twee 16-jarigen krijgen boete omdat ze met tractor naar school rijden in Tongeren

De politie hield donderdagvoormiddag en -middag een controleactie met de douane op de Sint-Truidersteenweg en de Luikersteenweg in Tongeren. Daarbij werden twee 16-jarigen betrapt met een G-rijbewijs die met de tractor naar school aan het rijden waren. Zij mogen dat rijbewijs enkel voor landbouwdoeleinden gebruiken en kregen dus een boete, net als de eigenaars. Bovendien reden ze allebei met huisbrandolie, wat ook enkel mag voor landbouwactiviteiten. Ze kregen hiervoor nog een boete van 1.250 en 750 euro.

Bestelwagen gemanipuleerd

Er werd ook een 16-jarige Nederlander betrapt die op weg was naar dezelfde school. De jongeman reed met een Volkswagen Caddy en had die in Nederland ingeschreven als een landbouwvoertuig. Bij onze noorderburen kun je dat ook met bestelwagens, die dan begrensd worden tot 45 km/uur door de derde, vierde en vijfde versnelling te blokkeren.

De tiener had die begrenzing echter gemanipuleerd, waardoor hij de derde en vierde versnelling toch kon gebruiken en 90 km/uur haalde. Bovendien gebruikte de Nederlander het voertuig dus ook om mee naar school te rijden en had hij geen zwaailichten aan de bestelwagen gehangen. Er hing ook geen sticker van 45 km/uur aan. De Volkswagen Caddy werd getakeld. Ook de eigenaar zal een pv krijgen.

De politie schreef nog een aantal boetes uit, onder meer voor rijden zonder geldige keuring, rijden zonder gordel en de gsm gebruiken achter het stuur. Twee tractorbestuurders die niet bezig waren met landbouwactiviteiten en toch met huisbrandolie rondreden, kregen boetes van 1.250 en 750 euro. siol