Huwelijksdag op IJsland bijna genekt door sneeuwstorm, zeven Vlaamse natuurfotografen brengen redding

Thaline Briers (26) en Niels Verstappen (27) móésten in IJsland trouwen, in een klein zwart kapelletje in de desolate witte sneeuw. En het móést op 22-2-22 zijn. Alleen stak een storm van 200 km/u op, en raakte hun IJslandse huwelijksfotograaf er niet. Tot het Kempense koppel in hun guesthouse – het enige in de wijde omtrek – zeven Vlaamse natuurfotografen tegen het lijf liep. Die prompt met hen de storm trotseerden. “Hoe toevallig kan het toeval zijn? Zij hebben onze trouwdag gered. En hem nog mooier gemaakt dan hij gepland was.”