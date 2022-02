Elise Mertens stoot moeiteloos door naar nieuwe dubbelfinale

Elise Mertens heeft zich, aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova, geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA 1.000-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hard/2.331.698 dollar).

Mertens en Kudermetova haalden het donderdag in hun halve finale na nauwelijks 57 minuten spelen in twee sets (6-0 en 6-3) van de Tsjechische Lucie Hradecka en de Indische Sania Mirza.

In de finale nemen Mertens, nummer drie van de wereld in het dubbelspel, en Kudermetova, de nummer negen, het op tegen de winnaressen van het duel tussen het Amerikaanse duo Cori Gauff/Jessica Pegula en het Japans-Servische paar Shuko Aoyama/Aleksandra Krunic. Mertens en Kudermetova vormen samen het derde reekshoofd.

Vorige week wonnen Mertens en Kudermetova ook al het dubbeltoernooi in Dubai. Het was voor de 26-jarige Hamontse haar veertiende dubbeltitel, haar eerste dit jaar.

Elise Mertens (WTA 26) kon zich woensdag niet plaatsen voor de kwartfinales van het enkelspel in Doha. De Belgische nummer één, het zestiende reekshoofd, verloor na 1 uur en 50 minuten tennis in drie sets (6-3, 0-6 en 6-2) van de Estse Anett Kontaveit (WTA 7), het vierde reekshoofd. Mertens won het enkeltoernooi van Doha nog in 2019.