Maasmechelaar dreigt kogel door hoofd echtgenote te schieten: 4 maanden met uitstel

Op 15 december vorig jaar kreeg de politie een oproep om zich naar de woning van het koppel in Maasmechelen te begeven voor een uit de hand gelopen ruzie. De vijftiger kwam stomdronken thuis en begon meteen aan zijn scheldpartij omdat hij het beu was dat zijn echtgenote te weinig in het huishouden deed. De spanningen tussen het koppel waren al langer te snijden. “Hij riep naar zijn vrouw dat ze haar spullen moest pakken. Als ze dat niet zou doen, zou hij een kogel door haar hoofd schieten”, aldus de Tongerse procureur tijdens de zitting in januari.

Omdat de man gekend is voor het bezit van illegale vuurwapens, namen de agenten de bedreigingen meteen serieus. Ook tijdens zijn arrestatie, waarbij de vijftiger tegen de grond moest gewerkt worden, bleef hij uithalen. Een agent raakte gewond aan zijn vinger. De Maasmechelaar kreeg meteen een huis- en contactverbod van drie maanden opgelegd. De gewonde agent krijgt een schadevergoeding van 2.010 euro. Zijn collega krijgt 150 euro.

Straf met uitstel

Volgens de raadsman van de vijftiger, meester Bert Partoens, ging het om een samenloop van omstandigheden. Zo zou zijn cliënt het moeilijk gehad hebben met zijn fysieke problemen waardoor hij niet meer aan de slag kon als bouwvakker. Het koppel is tot nu toe nog steeds samen, maar de echtscheidingsprocedure werd opgestart. “Ik heb mijn cliënt de raad gegeven om een punt te zetten achter die relatie”, aldus Partoens.

Voor de weerspannigheid tegenover de twee agenten en voor het bedreigen van zijn echtgenote wordt er een celstraf van vier maanden en een geldboete van 400 euro, beiden met uitstel, opgelegd.