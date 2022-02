KRC Genk-supporter krijgt dan toch geen stadionverbod voor vechtpartij

Op 28 november 2021 speelde KRC Genk een thuismatch tegen Club Brugge. Toen Hans Vanaken in de vijfendertigste minuut een eerste goal maakte, ontstond er tumult bij de supporters van Genk. De Tongerse rechter die de zaak vorige maand behandelde, was bijzonder streng voor de dertiger. “U behoort tot de Ultra’s, heb ik vernomen. Ik weet niet wat er gaande is met de supporters daar, maar ik begin ze heel vervelend te vinden. Jullie staan hier wekelijks. Jullie maken beter plezier in plaats van jullie zo te misdragen”, haalde de rechter uit. “Wat is er nu weer gebeurd?”

De dertiger vertelde hoe het slachtoffer in hun supportersvak applaudisseerde bij de 0-1 van Club. “We hebben die persoon dan naar buiten begeleid”, zo sprak hij. Een uitspraak die bij de Tongerse rechter op niet veel sympathie kon rekenen. “Hoort u zelf wat u zegt? Iemand naar buiten begeleiden. Net of u bent een agent die daar de machtiging toe heeft.”

Geen stadionverbod

Eenmaal buiten het voetbalstadion kwam het volgens de aanklager tot een gevecht. “Het slachtoffer werd door een vijftal mannen naar buiten gebracht en kreeg meteen een slag op zijn neus en oog. Hij werd met verwondingen naar de medische post gebracht”, zo klonk het. Volgens de procureur was het de dertiger de man die de slag toediende.

Volgens de rechter kan de schuld van de man uiteindelijk toch niet bewezen worden. “Op camerabeelden is niet te zien wie het slachtoffer heeft geslagen”, zo luidt het vonnis. Het slachtoffer zou ook verklaard hebben dat zijn aanvaller zwarte kleding, met het logo van Ultra’s Genk op, droeg. “Uit de camerabeelden blijkt dat de beklaagde gekleed was in een donkere pull zonder logo.”

De man werd vrijgesproken op grond van twijfel en krijgt dus geen celstraf, noch een stadionverbod opgelegd.