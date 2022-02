Jury verklaart Karel Boiten schuldig aan tiramisumoord op zijn vrouw Annick: 24 jaar cel geëist

Het was een cardioloog van het Virga Jesse-ziekenhuis in Hasselt die de politie verwittigde. De arts bestempelde het overlijden van Annick Haesevoets, die nooit eerdere medische problemen had en niet suïcidaal was, als verdacht omdat hij geen medische oorzaak voor haar dood vond. Toen bleek dat er een hoge dosis slaapmedicatie in haar lichaam zat, gingen de alarmbellen af. Bij een huiszoeking ten huize Boiten-Haesevoets in de Heilgenbornstraat in Alken troffen de speurders een potje tiramisu aan met daarin Lormetazepam verwerkt. Het was de beschuldigde zelf die naar de restjes of het laatste wat zijn vrouw had gegeten, wees in de koelkast. In een vuilnisbak in de badkamer lag een leeg doosje Lormetazepam en een eveneens lege doordrukstrip.

Annick had het dessertje op 25 april ’s avonds in bed, langs haar man Karel Boiten, naar binnen gespeeld. Hij had de tiramisu meegebracht van zijn bijjob in dancing Lorka in Hasselt. Twee uur nadat het kinderloze koppel naar dromenland vertrok, schoot Boiten wakker door de vrouw met wie hij bijna 22 jaar getrouwd was. “Ze zwaaide met haar armen in de lucht en tikte me aan.” In paniek belde Karel Boiten de hulpdiensten, zoals ook te horen was op het afgespeelde fragment in het assisenhof. De werkneemster bij een gerechtsdeurwaarder geraakte niet meer uit haar coma en zou twee dagen later in het ziekenhuis aan een hartstilstand overlijden. Tien maanden na haar dood belandde Boiten in de gevangenis nadat hij faalde voor een test met de leugendetector. Een jaar bleef de arbeider bij Datwyler in Alken achter de gevangenis. Sinds februari 2017 staat hij onder elektronisch toezicht. De jury beraadt zich later vandaag over de strafmaat.

