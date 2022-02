Cooking With Knopfler: “De muziek van Dire Straits is de soundtrack van ons leven”

Vaak hebben ze een dienende rol, maar met Cooking With Knopfler treden David Piedfort en Bart Buls op het voorplan. Meestergitarist Piedfort verdiende zijn sporen bij het Radio 2-programma De Weekwatchers en bij Stijn Meuris, Rick de Leeuw en The Scabs. Zanger Bart Buls baste ooit bij De Laatste Show Band, Jo Lemaire, Admiral Freebee, Will Tura en Vive La Fête. Wat hen bindt: ze maken beiden al jaren deel uit van de Guy Swinnen Band én ze werden op jonge leeftijd gebeten door de muziek van Dire Straits. Daar toeren ze nu mee door Vlaanderen, bijgestaan door toetsenman Steven Jacobs, bassist Thomas Fiorini en drummer Steven Dielkens. Voor de niet meer zo jonge lezers: in de jaren tachtig leek Dire Straits wel de enige band die muziek uit had op cd. Wie een cd-speler wilde testen in de plaatselijke elektrozaak, mocht zich steevast aan een loeihard, maar kraakvrij Sultans Of Swing verwachten. “Die song zit zeker in de set”, vertelt Piedfort, “maar we houden ‘m niet als laatste, zoals iedereen verwacht. Ik wil niet eindigen met dat nummer, om de simpele reden dat dat voor ons persoonlijk niet het artistieke hoogtepunt is. Wie wil weten wat dat hoogtepunt dan wel is, zal naar onze show moeten komen.”

Wanneer rijpte het idee om iets te doen met Dire Straits?

“Ik leerde Bart Buls kennen toen we in 2008 samen in de begeleidingsgroep van Piet Van den Heuvel speelden. Het klikte onmiddellijk tussen ons. Sindsdien heb ik in tal van bezettingen samengespeeld met Bart, en telkens was er wel iets van Dire Straits bij. Wat me van al die keren is bijgebleven: de manier waarop Bart die songs zong. Ik weet niet hoe hij het doet, maar hij weet me telkens te raken. En elke keer zingt hij ze alsof hij ze voor de eerste keer zingt. Op een avond had ik een show met Bart, Guy Swinnen en Ben Crabbé. Na afloop vroeg ik: ‘Bart, wat zou je ervan vinden als we eens een volledige avond opbouwen rond deze muziek?’ Zijn antwoord was kort en krachtig: ‘Morgen.’” (lacht)

David Piedfort: “Ik weet niet hoe hij het doet, maar als Bart Buls een song van Mark Kopfler zingt, weet hij me telkens te raken.” — © RR

Was dat niet wat weinig tijd om de gitaarsolo’s van Knopfler te leren spelen?

“Dat was exact waar ik achter kwam toen ik goed en wel besefte wat ik gezegd had. (staart met lege blik voor zich uit) Die gitaarsolo’s … (lacht) Kan je geloven dat ik daar niet eerder aan had gedacht? Bon, het illustreert wel dat het me niet om de virtuositeit van Knopfler te doen was, maar eerder om zijn liedjes en stem.”

Het is dus overmorgen geworden in plaats van morgen.

“Dat is wat ik zeg tegen het publiek: muziek als deze leer je niet eventjes snel uit hoofd. Daar gaat wel wat meer tijd overheen. (denkt na) Die muziek is heel belangrijk voor ons. Dat illustreren we met verhalen die we tussen de songs vertellen. De helft van onze playlist bestaat uit songs van Dire Straits, de andere helft uit solowerk van Knopfler. Het solowerk is misschien minder bekend maar er wordt wel zeer goed op gereageerd door het publiek.”

“‘When You Leave’ dragen we op aan wijlen Willy Willy, mijn gitaarkompaan bij The Scabs” David Piedfort

Wat mogen we verwachten: eigen interpretaties of een zo getrouw mogelijke kopie?

“Beiden. De hits proberen we te spelen in de originele versies, de andere songs interpreteren we soms wat losser. Eén nummer dragen we op aan wijlen Willy Willy, mijn gitaarkompaan bij The Scabs: When You Leave, uit de Mark Knopfler-plaat Down The Road Wherever. Die is uitgekomen in de periode dat we afscheid van Willy aan het nemen waren. In de auto stond deze song op endless repeat. Dat was ook het geval toen ik naar huis reed na De MIA’s, het laatste optreden van Willy. Daardoor heeft dit nummer enorm veel betekenis voor mij gekregen. Toen ik aan Bart Buls vroeg of ik misschien één song mocht zingen, vond hij dat meteen een goed idee. (denkt na) Dat is wat Mark Kopfler doet, zowel bij mij als bij Bart: hij schrijft de soundtrack van ons leven. Bij elke aangrijpende gebeurtenis, hoort een song van hem.”

Was dat ook al het geval toen je jonger was?

(snel) “Zeker, dat is waarom we dit doen. Er waren thuis drie songs waarvoor de volumeknop op tien mocht van mijn vader: A Kind Of Magic van Queen, Something Happened On The Way To Heaven van Phil Collins en Calling Elvis van Dire Straits. Dan mocht de hele buurt mee genieten. (lacht) Het was trouwens op de hoes van Brothers In Arms dat ik voor het eerst in mijn leven een dobro zag.”

Weet Knopfler dat jullie dit doen?

“Dat weet ik niet. Maar Bart is wel bevriend met enkele van zijn muzikanten. Misschien moeten we een mailtje sturen: ‘Moet je eens weten wat we nu aan het doen zijn!’ Misschien is hij wel gecharmeerd.”