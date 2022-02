Veertiger probeert auto te stelen aan station in Genk: 18 maanden

Een 45-jarige man krijgt 18 maanden cel omdat hij een carjacking probeerde te plegen aan het station in Genk. Hij sprong in een auto met draaide motor.

Op 4 november vorig jaar, rond 18.00 uur, sprong de veertiger in een auto aan het station in Genk. De eigenaar van het voertuig had zijn auto laten draaien waardoor de veertiger zijn kans zag om de wagen te stelen. Het slachtoffer zag de vreemde man achter het stuur zitten en probeerde nog plaats te nemen op de passagierszetel. “Toen de carjacker het gaspedaal induwde, hing de eigenaar van de wagen met een been uit het voertuig. Hij viel op de weg maar kon zich wel vastklampen aan zijn auto”, aldus de procureur. Niet veel verder werd de wagen door passanten tegengehouden en zette de veertiger het op een lopen.

18 maanden

Uiteindelijk werd de carjacker door het slachtoffer aangetroffen aan de ingang van de VDAB. Ze besloten samen om naar het politiekantoor te gaan. “Maar toen het slachtoffer daar verklaringen aflegde werd hij door de carjacker bedreigd. Hij zei dat hij hem zou opensnijden met een mes dat hij tijdens de wandeling naar het politiebureau op straat had weggegooid”, zo sprak de aanklager.

“Ik kan niet anders dan een zware effectieve celstraf te vragen”, zo ging de procureur verder. “Die man was pas sinds oktober terug op vrije voeten en hij pleegde al opnieuw feiten.” De veertiger kreeg uiteindelijk een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 800 euro opgelegd door de Tongerse rechter. Hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van 300 euro.