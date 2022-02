Opnieuw raak! Jasper Philipsen sprint concurrentie uit het wiel en wint ook vijfde etappe UAE Tour

De chaos in het peloton was groot tijdens de openingsfase van de vijfde etappe. Alpecin-Fenix sleurde aan kop en er ontstonden waaiers, het peloton scheurde in twee. Wie anders dan Filippo Ganna zorgde ervoor dat het tweede peloton terug aansluiting vond. De Italiaanse beer werkte zich uit de naad voor ploegmaat Adam Yates, die in het algemeen klassement vierde staat op vijftien seconden van leider Tadej Pogacar.

Na het woelige openingsuur werd de eerste vlucht van de dag alweer gegrepen. Het tempo ging weer omlaag in het peloton en er ontstond een nieuw viertal voorin: Alessandro Tonelli (ITA) en Johnatan Cañaveral (COL) van Bardiani , de Russen Pavel Kochetkov en Dmitriy Strakhov van Gazprom-Rusvelo. Ze hielden het iets langer vol dan de vorige vlucht, maar op 60 kilometer van de finish werd ook het viertal alweer ingelopen.

Het tempo in het peloton ging weer serieus omlaag, van waaiers was allang geen sprake meer en de Tsjechische kampioen Michael Kukrle ging er op 30 kilometer van de finish vandoor. De renner van Gazprom-Rusvelo, die ook al in de allereerste ontsnapping van de dag zat, fietste in zijn eentje een voorsprong van 2’30” bijeen alvorens de sprintersploegen weer in actie schoten. Hij maakte het even spannend, maar de Tsjech werd op drie kilometer van de streep gegrepen.

Voor de sprint werd Jasper Philipsen opnieuw uitstekend gebracht. ‘De Vlam van Ham’ koos het wiel van Sam Bennett en kwam er in de laatste 200 meter uitstekend uit. Olav Kooij kwam nog opzetten, maar Philipsen was overduidelijk de sterkste.