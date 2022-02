NAVO-baas Jens Stoltenberg: “We sturen geen troepen naar Oekraïne”

De staatshoofden en regeringsleiders van de Navo-lidstaten houden vrijdag een virtuele top over de Russische aanval op Oekraïne. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg donderdag bevestigd op een persconferentie. Stoltenberg kondigde ook een verdere versterking van de militaire aanwezigheid van de alliantie in Oost-Europese lidstaten aan, maar bevestigde dat de NAVO geen militairen naar Oekraïne zal sturen.

“Dit is het nieuwe normaal voor onze veiligheid. Onze vrijheid wordt belaagd door autoritaire regimes”, zo zei Stoltenberg na overleg met de Noord-Atlantische Raad, het politieke bestuursorgaan van de Navo. “We verhogen de aanwezigheid van Navo-troepen in het oostelijke deel van de Alliantie”, voegde hij toe.

Oekraïne is geen lidstaat van de Navo, maar grenst aan verscheidene lidstaten. Stoltenberg beklemtoonde dat de Navo de voorbije weken zijn militaire aanwezigheid in het oosten van het bondgenootschap al aanzienlijk heeft opgevoerd. Ook de bijkomende versterkingen zijn volgens de Noor strikt van “preventieve” en “defensieve” aard. “We hebben geen plannen om Navo-troepen naar Oekraïne te sturen”, benadrukte hij. “Het is een gewaardeerde partner en we hebben geholpen hun leger te versterken. We steunen hen, maar het is aan onze NAVO-lidstaten dat we veiligheidsgaranties geven.”

De Noord-Atlantische Raad was bijeengekomen nadat verscheidene lidstaten uit Oost-Europa hadden gevraagd om consultaties in het kader van artikel 4 van het Navo-verdrag. Dat stelt dat de lidstaten overleg zullen plegen wanneer één van hen meent dat de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid van een van de lidstaten wordt bedreigd.