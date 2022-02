De Oekraïense gemeenschap in Limburg reageert geschokt op de inval van Rusland in Oekraïne

De Oekraïnse gemeenschap in Limburg reageert geschokt op de inval van Rusland in Oekraïne . — © TV Limburg

Limburg heeft nog een rijke Oekraïense gemeenschap. Die is niet zo groot, maar erg gehecht aan het thuisland. De Oekraïeners waren de eerste generatie mijnwerkers, die destijds naar onze provincie kwamen. Vitali Derewianka is de priester van de Oekraïens Orthodoxe kerk in Genk. Hij is intussen 81. De man trok zich de crisis in Oekraïne zo hard aan, dat hij 14 dagen geleden een beroerte kreeg. Hij herstelt, wij konden hem thuis spreken, in het gezelschap van zijn dochter Nadja, die voor hem zorgt.