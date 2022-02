Opnieuw tienduizenden verwacht in Genk: dit jaar trekt O-parade toch weer door centrum

Na twee jaar zullen dit jaar de meifeesten in Genk toch weer plaatsvinden. Dat heeft het stadsbestuur van Genk bekendgemaakt. Op 1 mei is er de O-parade en ’s avonds vuurwerkspektakel.

Even leek het erop dat corona voor het derde jaar op rij roet in het eten zou gooien en het grote evenement weer een jaar afgelast zou worden. Maar de coronacijfers gaan zo snel de goede kant uit dat het stadsbestuur beslist heeft de meifeesten dit jaar te laten doorgaan. Geen feesten zonder meikoningin en haar hofdames.

In tegenstelling tot voorgaande jaren gaat vanaf dit jaar het kroontje naar een lid van één van de Genkse dansscholen. Balletschool Véronique Lenaers mag als eerste een hoogheid aanduiden. De uitverkoren jongedame zal op 1 mei de O-parade leiden en een jaar lang de stad vertegenwoordigen tijdens andere evenementen. Dit jaar staat de optocht, die wordt gevormd door lokale en internationale verenigingen, in het teken van natuur. Tijdens de feestdag is er ook een grote jaarmarkt, een internationale taptoe en zeker zo belangrijk de kermis. Voor de uitbaters is de beslissing om de meifeesten te laten doorgaan dan ook een hele opluchting. Zoals de traditie het wil wordt 1 mei afgesloten met een geluidsarm vuurwerk. De meifeesten brachten voorgaande jaren meer dan 100.000 mensen uit binnen- en buitenland op de been. De stad wijst er op dat de op dat moment geldende coronamaatregelen ook nageleefd zullen worden. (cn)