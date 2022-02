Mediahuis gaat boven een miljard euro omzet

Mediahuis heeft in 2021 de kaap van een miljard euro omzet doorbroken. De uitgever van De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zag de omzet mede dankzij de buitenlandse expansie in Ierland en Nederland met 140 miljoen euro stijgen tot 1,12 miljard euro. Dat meldt het bedrijf donderdag in een persbericht.

Het bedrijf spreekt van een sterk resultaat. “Al onze titels groeiden digitaal als resultaat van een doorgedreven focus op onafhankelijke journalistiek en het bieden van een sterke digitale nieuwservaring. We konden onze groep verbreden, niet alleen in nieuwe, beloftevolle groeimarkten via Mediahuis Ventures, maar ook geografisch in de Duitse markt”, zegt CEO Gert Ysebaert in het persbericht.

Zo nam het aantal digitale abonnees met 20 procent toe. Ook was er sprake van een heropleving van de advertentiemarkt. De operationele winst nam met 36 procent toe tot 166 miljoen euro. Mediahuis Luxemburg en Mediahuis Noord (regionale kranten in Noord-Nederland) werden in 2021 voor een volledig jaar in de boeken opgenomen. De nettowinst verdubbelde tot 117 miljoen euro.

In België, Nederland, Ierland en Luxemburg samen steeg het aantal abonnementhouders met 3 procent, met dank aan een vijfde meer digitale abonnementen. Bijna vier op de tien lezers leest digitaal of combineert print en digitaal. In België nam het aantal lezers met een papieren abonnement af, maar dat werd volledig gecompenseerd door 14 procent meer digitale abonnementen.

Voorts meldt de groep dat radio en regionale televisie hun positie verstevigden. Mediahuis is in eigen land actief met radiozender Nostalgie in beide landsdelen en verschillende regionale televisiezenders in Vlaanderen. Nostalgie kreeg onlangs een nieuwe FM-licentie in Vlaanderen.