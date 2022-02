Paul Jacobs in veiligere tijden aan de rivier de Dnjepr in de stad Dnipro die vanmorgen ook aangevallen is. — © RR

Novomoskosk/Bilzen

“Ik woon gelukkig niet in een van de grote steden die nu aangevallen zijn, maar vanmorgen waren er ook hier knallen te horen, de ramen hebben getrild”, vertelt Paul Jacobs (65) een Bilzenaar die in het Oost-Oekraïense Novomoskosk woont. “Voorlopig is alles goed met me en wacht ik af.”