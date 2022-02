Vegetariërs hebben 14% minder kans op kanker dan vleeseters, zo blijkt uit onderzoek

Vegetariërs hebben 14% minder kans om kanker te krijgen dan vleeseters, zo blijkt uit een studie aan universiteit van Oxford, die vlees eten in verband brengt met een verhoogd risico op de ziekte. Ook pescotariërs lopen 10% minder risico dan mensen die regelmatig vlees eten.

De onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 470.000 Britten en concludeerden dat een geheel vegetarisch dieet het risico op kanker met 14% zou kunnen verlagen. Mensen die alleen vis eten zouden 10% minder risico lopen om kanker te krijgen. En in vergelijking met mensen die meer dan vijf keer per week vlees eten, hebben degenen die kleine hoeveelheden consumeerden 2% minder kans om kanker te ontwikkelen, zo blijkt uit de studie.

De vorsers benadrukken echter dat hun bevindingen niet onomstotelijk bewijzen dat regelmatig vlees eten het risico op kanker verhoogt. “Roken en lichaamsvet zouden ook kunnen helpen bij het verklaren van de gevonden verschillen”, klinkt het.

De studie toont ook aan dat mensen die minder dan vijf keer per week vlees eten 9% minder kans hebben om darmkanker te krijgen dan regelmatige vleeseters.

Mannen vs. vrouwen

Vrouwen met een vegetarisch dieet hebben 18% minder kans op borstkanker na de menopauze dan degenen die regelmatig vlees aten, hoewel dat ook te wijten kan zijn aan een lager BMI, dat deze vrouwen over het algemeen hebben. Mannelijke vegetariërs hebben 31% minder kans op prostaatkanker, terwijl het onder mannelijke pescotariërs 20% lager ligt.

“De resultaten suggereren dat specifieke voedingsgewoonten, zoals een vegetarisch of pescotarisch dieet of het eten van weinig vlees, het risico op bepaalde kankers kunnen verminderen, in dit geval darm-, borst- en prostaatkanker”, aldus dr. Giota Mitrou, directeur onderzoek en innovatie van het World Cancer Research Fund International , dat de studie samen met Cancer Research UK heeft gefinancierd. “Deze resultaten bevestigen het aloude advies om het eten van rood en bewerkt vlees te beperken en meer volkoren granen, groenten, fruit en peulvruchten te eten”, voegt ze eraan toe.