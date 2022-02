Europees Parlement vraagt UEFA om finale Champions League te verplaatsen, alle sportevenementen in Oekraïne geannuleerd

De Russische inval in Oekraïne zal ook zijn impact hebben op de voetbalwereld. Het Europees Parlement vraagt aan de Europese voetbalfederatie UEFA om de finale van de Chamions League, die dit jaar in Sint-Petersburg zou plaatsvinden, te verplaatsen. Ondertussen is de Oekraïense voetbalcompetitie al stilgelegd.

De finale van de Champions League zou dit jaar op 28 mei doorgaan in de Gazprom Arena in Rusland. Het Europees Parlement vraagt nu om die wedstrijd op een andere locatie te laten doorgaan. “We roepen de UEFA op om Sint-Petersburg en andere steden in Rusland niet meer te kiezen als plaatsen voor internationale voetbalcompetities.” Ook de sponsordeal tussen het Russische Gazprom en de UEFA wil het Europees Parlement op de schop.

De UEFA heeft beslist om vrijdag een uitzonderlijke vergadering te houden over de situatie in Rusland en Oekraïne. “Verdere communicatie volgt na de vergadering van het Uitvoerend Comité”, klinkt het bij de Europese voetbalfederatie.

Alle sportevenementen geannuleerd

Het Oekraïense ministerie van Sport heeft gemeld dat alle sportevenementen voor een maand geannuleerd worden. Enkele uren eerder werd de noodtoestand in het land afgekondigd nadat Russische troepen het land binnenvielen.

De komende dertig dagen zal er geen enkele sportmanifestatie georganiseerd worden. Onder meer de nationale voetbal- en atletiekbonden gaven al aan al hun activiteiten op te schorten. De deelname van de nationale teams van Oekraïne aan internationale sportcompetities werd niet geannuleerd.

Eerder had de Oekraïense voetbalbond (UAF) al zelf besloten om de plaatselijke voetbalcompetitie stil te leggen. Vrijdag zou de winterstop in de Oekraïense Premier League eindigen met de partij tussen FK Minaj en Zorya Luhansk. De Oekraïense voetbalbond gaf in een kort bericht aan de competitie op te schorten “vanwege de staat van beleg in Oekraïne”.

Clubs als Zorya Luhansk en kampioen Shakhtar Donetsk zijn afkomstig uit gebieden die al sinds 2014 gecontroleerd worden door pro-Russische separatisten. De clubs trainen en spelen zo al verschillende jaren niet meer in hun thuisbasis. Zorya Luhansk is verhuisd naar Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne. Shakhtar speelt al verschillende jaren in hoofdstad Kiev. Volgens informatie van Sky Italia zou de spelers en trainer Roberto De Zerbi van Shakhtar momenteel vastzitten in een hotel in Kiev. Ze kunnen hun accommodatie en het land verlaten.