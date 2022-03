Een stukje buik, doorzichtige stoffen en de minirok die getipt wordt als dé lentetrend: we zien weer meer bloot in het straatbeeld. Heeft de pandemie, de algemene tijdsgeest of de kijk van generatie Z op de mode er misschien iets mee te maken? Dat ontdekken we in de expo DressUndress in het Hasseltse Modemuseum.