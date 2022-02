Jennifer Lawrence is mama geworden van haar eerste kindje

De baby van Jennifer Lawrence (31) en haar man Cooke Maroney (37) is geboren. De actrice is in de omgeving van Los Angeles bevallen van haar eerste kindje, meldt online krant TMZ.

De kersverse mama heeft het heuglijke nieuws nog niet officieel meegedeeld. De naam, het geslacht en de geboortedatum van het kindje zijn dan ook nog niet bekendgemaakt.

Lawrence vertelde in november aan Vanity fair dat ze van plan is om het leven van haar kind privé te houden. “Elke vezel in mijn lichaam wil de privacy van mijn kindje voor altijd beschermen. En dat begint met de baby niet te betrekken in het publieke deel van mijn werk.”