Straf dreigt voor Benfica-spits Roman Yaremchuk (ex-Gent) na viering met Oekraïens symbool: “Wilde mijn land steunen”

Aanvaller Roman Yaremchuk (Benfica) krijgt mogelijk een straf van de Europese voetbalbond UEFA. De Oekraïner, die tussen 2017 en 2021 vier seizoenen voor AA Gent speelde, trok woensdagavond na zijn gelijkmaker tegen Ajax (2-2) in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League zijn shirt uit. Op het zwarte shirt dat hij daaronder droeg, stond een drietand. Dat is een belangrijk symbool in het wapen van Oekraïne.