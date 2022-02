Gokken in krantenwinkels wordt aan banden gelegd

Krantenwinkels mogen in de toekomst niet meer dan vier gokmachines installeren en een dagbladhandel zal minstens tweehonderd titels van kranten en tijdschriften moeten aanbieden. Met die nieuwe regelgeving wil de regering het gokken in krantenwinkel aan banden leggen. Het KB hierover werd woensdag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).