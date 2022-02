Minister van Media Benjamin Dalle: “Oorlog wordt ook online gevoerd, wees kritisch en voorzichtig”

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle roept de bevolking, en in het bijzonder ook nieuwsredacties, op om “bijzonder kritisch en voorzichtig” om te springen met mogelijk gemanipuleerde beelden en desinformatie die circuleren over de Russische inval in Oekraïne. “Desinformatie maakt deel uit van de moderne oorlogsvoering. We weten ook dat de Russen daar een bepaalde traditie in hebben. Mijn oproep aan de mensen en de redacties is om daar erg voorzichtig mee om te gaan”, zegt minister Dalle.