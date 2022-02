Wereldprimeur in Belgisch ziekenhuis: vrouw met syndroom van Turner bevalt van gezonde baby

Een wereldprimeur voor het UZ Brussel in Jette. Daar is voor het eerst een vrouw met het syndroom van Turner bevallen van een eigen, gezonde baby. De vrouw had haar eicellen op jonge leeftijd laten invriezen.

Het Turner-syndroom is een aandoening waarbij meisjes vaak versneld hun eicellen verliezen en waardoor hun vruchtbaarheid in het gedrang komt. In een deel van de cellen in hun lichaam missen ze beide X-chromosomen. Hierdoor hebben zij meestal een groeistoornis en een verhoogde kans op hartafwijkingen. Bovendien kunnen borstontwikkeling en menstruatie uitblijven door een versneld verlies van eicellen. Het is een genetische, maar niet-erfelijke aandoening die meer dan 2.000 Belgische vrouwen treft.

Patiënten met het Turner-syndroom die een eigen kind willen, laten hun eicellen daarom best op jonge leeftijd, vanaf de puberteit, invriezen. Na behandeling en opvolging bij Brussels IVF, het centrum voor reproductieve geneeskunde van het UZ Brussel, is nu voor het eerst een vrouw bevallen van een gezonde eigen baby, nadat ze haar eicellen had laten invriezen.

“Deze stap kan patiënten met Turner in de toekomst een heel ander perspectief bieden, want een kinderwens blijft iets fundamenteels. Daarnaast kan ook de aanpassing in de nomenclatuur bepalend zijn voor de haalbaarheid van de kinderwens van deze vrouwen. Deze vruchtbaarheidsbehandeling wordt immers op dit moment enkel terugbetaald voor kankerpatiënten, terwijl er nog andere aandoeningen zijn die ook een impact hebben op de vruchtbaarheid”, zegt Michel De Vos, fertiliteitsarts bij Brussels IVF.