Sep Vanmarcke maakt geen doel van openingsweekend na knieproblemen: “Ik denk meteen aan Sénéchal, Dewulf en Wellens”

In 2012 liet Sep Vanmarcke (33) verrassend Tom Boonen achter zich in de Omloop Het Nieuwsblad. Het was binnenkomen langs de grote poort voor de toen 23-jarige Vanmarcke. Tien jaar later start Vanmarcke als de kopman bij Israel-Premier Tech in de Belgische openingsklassieker. Hij geeft zichzelf echter geen favorietenrol en wil pieken naar wedstrijden die later op het seizoen komen. De West-Vlaming toonde zich eerder deze maand wel al met een tweede plaats in de eerste rit van de Ronde van de Provence.

“Ik zet me zeker niet bij het kransje van topfavorieten voor de zege”, blikt Vanmarcke vooruit op het openingsweekend. “Daarvoor maakte ik geen echt goede voorbereiding op het nieuwe seizoen mee. Ik sukkelde met de knie. Wellicht een gevolg van mijn val in de Ronde van Spanje. Ik begon anders te trappen, om zo mijn heup niet al te veel te belasten, en wellicht hierdoor belastte ik mijn knie te veel. Na intense arbeid voelt alles nu weer in orde en kan ik weer naar behoren presteren.”

Ronde en Roubaix

Sep Vanmarcke viert zijn 10-jarige jubileum na zijn schitterende zege in de Omloop Het Nieuwsblad. “Ik maak van het komende openingsweekend in eigen land geen doel”, gaat hij verder. “Ik piek bewust naar later op het seizoen. Ik denk dan aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik ga keihard werken om dan op mijn best te zijn. Ik rij noch Tirreno-Adriatico, noch Parijs-Nice. Ik trek wel naar Tenerife om er in de schaduw van de Teide te gaan trainen. Dit was eigenlijk al voor de knieproblemen gepland. Daarop volgen Nokere-Koerse, Milaan-Sanremo, de E3 Harelbeke, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In Nokere trek ik zo het aantal wedstrijdkilometers wat op voor ik naar Italië afzak.”

“Wie ik zaterdag verwacht op het podium in Ninove? Ik denk meteen aan Florian Sénéchal, Stan Dewulf en Tim Wellens. Ik hoop een mooie koers te kunnen rijden. Let wel, ik ben dan geen favoriet voor de eindzege maar ik vertrek wel met de nodige ambities in Gent. Het wordt weer speciaal, met opnieuw publiek aan de start en langsheen het parcours van de Omloop.”