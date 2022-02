GEMEENTERAAD. “Is er genoeg gebeurd om PFAS uit de voedselketen te houden?”

PFAS: Onafhankelijk raadslid Peter Smeets stond stil bij de PFAS-problematiek. “Op twee plaatsen aan de vliegbasis zijn in het landbouwgebied overschrijdingen gemeten. Met de twee crashplaatsen van F16’s maakt dat we op minstens vier plaatsen in landbouwgebied overschrijdingen zien”, stelde Smeets. “Welke maatregelen nam de stad om te voorkomen dat PFAS in de voedselketen terecht komt en dieren nog langer worden blootgesteld aan die mogelijke vervuiling.” Burgemeester Steven Matheï (CD&V) reageerde dat al preventief werd gereageerd, en voor de communicatie nauw werd samengewerkt met OVAM en Agentschap Gezondheid. “We hebben de nodige brieven uitgestuurd naar de betrokkenen en maatregelen genomen”, stelde hij. Smeets bleef vragen naar welke concrete stappen werden genomen voor de gronden vlakbij de basis. “U heeft het over de crashsites, maar wat met de andere twee locaties?” Hierop beloofde de burgemeester hem de communicatie over te maken. Landbouwschepen Dirk Colaers (CD&V) vulde aan dat hij recent landbouwers heeft geïnformeerd. “Bijvoorbeeld over wat ze moeten doen met eigen waterwinningen waarvan hun dieren drinken.” Smeets liet merken dat hij geen antwoord kreeg op zijn vragen en beloofde dit op te volgen. Hij stipte nog aan dat de lijst geen melding maakt van locaties waar in het verleden grote branden zijn geweest bij landbouwbedrijven.” Burgemeester Matheï reageerde dat er werd verdergegaan op informatie van de hulpverleningszone. “We hebben een lijst gekregen met de plekken waar mogelijk ‘vervuilend’ brandweerschuim is gebruikt. Hierin zat de bevestiging van de crashsites en de militaire basis. Daarnaast hebben we zelf een inventaris opgemaakt van mogelijke percelen. ”

Toerisme: Oppositieraadslid Kathleen Soors (Appel) informeerde of er ontwikkelingsplannen waren voor de recreatiezone aan Center Parcs Erperheide. “De uitbreiding van recreatiegronden die jaren geleden gebeurde is nog altijd niet aangesproken. Is er al zicht op een eventueel initiatief op die gronden? Dat zou toch een belangrijke inkomst betekenen voor de stad”, stelde Soors. “Aanvankelijk was de bedoeling dat Center Parcs zelf een uitbreiding zou doen. Maar die plannen hingen af van het van hun investeringspoot”, reageerde burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Er is toen beslist om een update te doen van de bestaande parken. Voorlopige hebben we geen weet van uitbreidingsinitiatieven. De afgelopen twee jaren waren daarbij ook niet evident voor de toeristische sector, en er waren recent geen concrete gesprekken hierover” Soors stelde dat binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ook andere eigenaars initiatieven kunnen nemen. “De groep achter Center Parcs bezit 80 à 90% van de zone. Andere grondeigenaars kunnen theoretisch natuurlijk ook ontwikkelingen nastreven binnen de bepalingen van een RUP, maar er zal hierbij een goede ruimtelijke ordening nagestreefd moeten worden. Hierbij wordt ook gekeken naar een goede ontsluiting die mogelijk moet zijn.”

