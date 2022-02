Verdachte spreekt laatste woord op assisenproces tiramisumoord: “Ik heb Annick niet om het leven gebracht”

Het was een bijzondere korte passage van beschuldigde Karel Boiten donderdagochtend in het Tongerse hof van assisen. De openbare aanklager gaf uitzonderlijk geen repliek op de pleidooien van advocaten Billy Reynders en Alex Vanbets. Tot slot kreeg de beschuldigde het laatste woord. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik Annick elke dag enorm mis. Ik heb haar echt, echt, echt, echt waar niet om het leven gebracht”, sprak de Alkenaar met zijn handen plechtig gevouwen op de buik. De jury heeft zich nu teruggetrokken voor het beraad. Is Karel Boiten schuldig aan doodslag en heeft hij de feiten met voorbedachten rade gepleegd? Op die twee vragen zoekt de twaalfkoppige jury nu antwoorden. Naar verwachting kennen we in de vroege namiddag het antwoord. (GeHo)LEES OOK. Proces tiramisumoord gaat laatste rechte lijn in: “Laat dit geen heksenjacht zijn”