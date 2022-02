Het is zover: Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) breekt doelpuntenrecord en er zijn nog 14 matchen te gaan

Aleksandar Mitrovic (27) is dit seizoen niet te stoppen in de Engelse tweede klasse. Zijn ploeg Fulham staat in de Championship los op kop en de ex-spits van Anderlecht maakt de ene treffer na de andere.

In de wedstrijd van woensdagavond tegen Peterborough was het opnieuw van dat. Mitrovic mocht na een klein halfuur aanleggen vanaf de penaltystip en faalde niet, 1-0 voor Fulham. Meteen goed voor zijn 32ste doelpunt dit seizoen, een absoluut record in de Engelse tweede klasse. In de tweede helft deed ‘Mitrogol’ ook voor de 33ste keer de netten trillen. En er zijn nog veertien speeldagen te gaan.

Mitrovic, tussen 2013 en 2015 spits bij Anderlecht, scoorde slechts negen keer in dertig optredens niet voor Fulham. Op een bepaald moment deed hij minstens één keer de netten trillen in zeven opeenvolgende wedstrijden.

