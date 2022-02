Kunnen Brooklyn Nets straks ook in eigen huis rekenen op Kyrie Irving? Burgemeester New York wil verplichte vaccinatie laten vallen

Er komt mogelijk uitstekend nieuws aan voor de Brooklyn Nets. De burgemeester van New York overweegt om de vaccinatieplicht voor indoorsporters op te heffen. Dat zou betekenen dat sterspeler Kyrie Irving (29) binnenkort ook in thuiswedstrijden mag meespelen.

Kyrie Irving weigerde zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, ook als dat betekende dat hij dan niet zou mogen meespelen in thuiswedstrijden van de Brooklyn Nets. Om indoorwedstrijden te spelen op het grondgebied van New York, eiste burgemeester Eric Adams dat sporters volledig gevaccineerd waren tegen het coronavirus. Nu denkt Adams erover na om die regel op te schorten.

In december speelde Irving pas zijn eerste wedstrijden van het seizoen voor de Brooklyn Nets. Tijdens zijn eerste veertien wedstrijden was hij goed voor een gemiddelde van 24,1 punten, 4,8 rebounds en 5,4 assists.

Van de 23 resterende wedstrijden van de Brooklyn Nets dit seizoen staan er nog slechts acht in eigen huis op het programma, wat met het huidige reglement zou betekenen dat Kyrie Irving alleen in die wedstrijden nog in actie kan komen. Kevin Durant, die andere sterspeler, ligt nog even in de lappenmand.

De Nets staan momenteel achtste in de Eastern Conference League. Zowel in de Eastern Conference als in de Western Conference is er plaats voor acht teams in de play-offs. Om het zevende en het achtste ticket voor die play-offs effectief te veroveren, voeren de nummers zeven tot en met tien na het reguliere seizoen een onderlinge strijd.